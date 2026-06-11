Efteling

WK-gekte bereikt ook de Efteling: Pardoes wenst Oranje succes met voetbalvideo

VIDEO Het WK voetbal gaat vanavond van start en ook de Efteling laat dat niet ongemerkt voorbijgaan. Het attractiepark heeft op social media een speciale video gepubliceerd waarin medewerkers en mascotte Pardoes het Nederlands elftal succes wensen.

"Wij zijn klaar voor het WK!", schrijft de Efteling bij de beelden. "Heel veel succes Nederlands Elftal, maak er een wonderlijk WK van!" In de video van iets meer dan een halve minuut zijn Efteling-medewerkers te zien die dansen en voetbaltrucjes uitvoeren.

Er werd gefilmd op verschillende bekende locaties in het park, waaronder bij Symbolica, Danse Macabre, Baron 1898 en Vogel Rok. Aan het einde verschijnt Pardoes in beeld. De tovernar verandert één van de muzikale paddenstoelen in een oranje exemplaar. Daarna toont hij een voetbal met zijn voorletter erop.



Japan

Het WK voetbal 2026 wordt gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het gaat om de grootste editie ooit, met 48 deelnemende landen en 104 wedstrijden. De openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika staat vanavond op het programma. Nederland begint het toernooi zondag met een duel tegen Japan.



Pardoes heeft al vaker een link gelegd met de voetbalwereld. In maart dit jaar verscheen de Efteling-mascotte nog op het veld van het Philips Stadion voorafgaand aan de Eredivisie-wedstrijd tussen PSV en NEC. Dat gebeurde in het kader van een samenwerking tussen PSV en de Efteling rond een speciaal voetbalshirt.