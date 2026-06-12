Avonturenpark Hellendoorn

Meer bussen naar Avonturenpark Hellendoorn: pretpark deze zomer beter bereikbaar

Een busverbinding naar Avonturenpark Hellendoorn keert deze zomer terug met een uitgebreidere dienstregeling. Bezoekers kunnen vanaf eind juni rechtstreeks met de bus naar het Overijsselse pretpark reizen vanaf stations en vakantieparken in de regio.

Vorig jaar ging het nog om een kleinschalige proef met enkele ritten op twee dagen per week. Deze zomer wordt het aanbod flink uitgebreid. Van maandag 29 juni tot en met maandag 24 augustus rijden speciale buslijnen tussen Avonturenpark Hellendoorn, de stations van Nijverdal en Ommen en verschillende vakantieparken in het Vechtdalgebied.

Buslijn 85 verzorgt een rechtstreekse verbinding tussen station Nijverdal en het pretpark. In de ochtend vertrekken vijf ritten richting Hellendoorn. Later op de dag rijden vijf bussen terug naar het station. Daarmee ontstaat een directe aansluiting op treinverbindingen vanuit onder meer Zwolle, Enschede en de plaatsen daartussen.



Ommen

Daarnaast blijft buslijn 86 bestaan. Die route verbindt meerdere campings en vakantieparken in Rheeze en Stegeren via station Ommen met het attractiepark. Vakantiegangers kunnen onder meer opstappen bij Camping De Zandstuve, Familiecamping De Belten, Camping De Kleine Belties en Camping De Kleine Wolf.



Voor de busdienst werken vervoerder Arriva, Avonturenpark Hellendoorn, de provincie Overijssel, gemeenten in de regio en recreatieondernemers samen. Op die manier moet het eenvoudiger worden om het park zonder auto te bezoeken. In 2025 reed de speciale buslijn alleen op dinsdagen en woensdagen.



