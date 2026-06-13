Wildlands Adventure Zoo Emmen

Dode vlinders uit dierenpark Wildlands ingezet tegen opmerkelijke fobie

Dode vlinders uit Wildlands Adventure Zoo krijgen een opvallende tweede bestemming. Het Emmense dierenpark stelt overleden vlinders beschikbaar voor een psychologische behandeling van mensen met een ernstige angst voor vlinders en motten.

De dode insecten worden gebruikt door psycholoog Melissa Alkema uit Leeuwarden, die kinderen en jongeren behandelt met een vlinderfobie. Bij die therapie worden patiënten stap voor stap blootgesteld aan hun angst. Uiteindelijk komen daarbij ook echte vlinders en motten in beeld.

Wildlands maakte voor de psycholoog een uitzondering. Het park verstrekt normaal gesproken geen dierlijk materiaal aan particulieren, om handel in dieren of dieronderdelen te voorkomen.



Verrassend

"We wisten wel dat sommige mensen bang zijn voor vlinders", vertelt een woordvoerster van de Drentse dierentuin aan de de Leeuwarder Courant. "Daarom hebben wij ook een sluippaadje om de Vlindertempel heen, zodat bezoekers er niet doorheen hoeven te lopen. Maar dat mensen er zoveel last van kunnen hebben, vond ik verrassend om te horen."



De angst kan verregaande gevolgen hebben, weet de voorlichtster. "Het gaat zo ver dat zij hun ramen niet open durven te zetten of op een terras een ijsje durven te eten." Voor de therapie leverde Wildlands tot nu toe een passiebloemvlinder en een nachtvlinder aan.



Groencontainer

Het dierenpark heeft duidelijke voorwaarden gesteld: de vlinders worden alleen maar ingezet bij de psychologische behandeling en mogen niet worden verhandeld. Normaal gesproken belanden overleden vlinders in de groencontainer of dienen ze als voedsel voor vogels.



