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Nederlandse pretparksector spreekt al tien jaar over gezond eten, maar aanbod blijft te ongezond

Nederlandse pretparken, dierentuinen en andere dagattracties maken opnieuw afspraken over gezonder eten. De sector wil gezonde keuzes aantrekkelijker en vanzelfsprekender maken. Daarvoor is een nieuw convenant ondertekend door branchevereniging Club van Elf, Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en het Voedingscentrum. Opvallend genoeg klonken tien jaar geleden al precies dezelfde geluiden.

De afspraken lijken voortvarend, maar nieuw is de boodschap niet. Al in 2016 concludeerde adviesbureau Schuttelaar & Partners dat Nederlandse pretparken tekortschoten bij gezond eten. Gezonde keuzes waren beperkt beschikbaar en vaak nauwelijks te vinden tussen het overdadige aanbod van ongezonde snacks. Vooral kinderen kwamen er bekaaid vanaf.

In 2017 volgde daarom de oprichting van de Taskforce Gezond Uit. Elf toeristische trekpleisters wilden toen hun krachten bundelen om meer gezonde producten aan te bieden. In 2018 sprak staatssecretaris Paul Blokhuis zijn steun uit tijdens een congres in Apenheul. Hij riep dagattracties op om mee te praten over het Nationaal Preventieakkoord.



Volgende fase

Nu, bijna tien jaar later, gaat het project Gezond Uit een volgende fase in. Dagattracties, de Club van Elf, het Voedingscentrum en JOGG willen samen werken aan "meer gezondere opties die zichtbaar en aantrekkelijk zijn voor bezoekers". De Richtlijn Eetomgevingen van het Voedingscentrum vormt daarbij de basis.



Opvallend genoeg lijken de ambities nauwelijks veranderd. Nog steeds gaat het over beter zichtbaar maken van gezonde producten, meer aanbod, kennis delen en bezoekers verleiden tot andere keuzes. In de praktijk blijft het beeld hardnekkig: tijdens een dagje uit trekken veel bezoekers nog altijd eerder een frikandel of kroket uit de muur dan dat ze vrijwillig voor een salade gaan.



Vrijwillig

Op LinkedIn noemt directrice Karin Kuiper van brancheorganisatie Club van Elf de aanpak "vrijwillig, maar niet vrijblijvend". Binnen de vereniging wordt kennis gedeeld en de voortgang besproken. Ook staat op een flyer dat de coalitie Gezond Uit tussen 2026 en 2030 wil bouwen aan "een nieuwe norm: een dagje uit waarin genieten én gezond vanzelfsprekend samengaan".



De lijst met ondertekenaars is lang. Onder meer de Efteling, Toverland, Walibi Holland, Wildlands Emmen, Artis, Burgers' Zoo, Diergaarde Blijdorp, Apenheul, DierenPark Amersfoort, Ouwehands Dierenpark, Avonturenpark Hellendoorn, Madurodam en Plopsaland Indoor Coevorden doen mee.



Prijs-kwaliteitverhouding

Toch blijft de vraag wat bezoekers daar concreet van gaan merken. In 2021 bleek uit onderzoek in opdracht van Gezond Uit dat 54 procent van de Nederlanders gezond eten tijdens een uitstapje belangrijk vond. Slechts een derde vond het gemakkelijk om tijdens een dagje uit gezond te eten. Maar liefst 48 procent nam eten van huis mee. De prijs-kwaliteitverhouding van het aanbod op locatie werd genoemd als belangrijkste reden.



De sector zegt nu het voortouw te willen nemen. Dat moet onder meer gebeuren met slimme presentatietechnieken, narrowcastingschermen met gezondere opties, kleinere salades als bijgerecht en meer aandacht voor vers bereide producten. Verbieden is niet het doel, verleiden wel.



Doorbraak

Daarmee is de kern van de discussie nog steeds hetzelfde als in 2016. Pretparken weten dat het aanbod gezonder moet, bezoekers zeggen dat ze gezondere keuzes willen en organisaties maken afspraken om dat voor elkaar te krijgen. Ondertussen blijft een grote doorbraak uit.