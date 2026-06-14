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Europa-Park Resort

Geen scanner, geen medewerker: Europa-Park laat AI-kassa het werk doen

Vandaag, 11.35 uur

Bezoekers van Europa-Park kunnen tegenwoordig producten afrekenen zonder ze te hoeven scannen. Het Duitse attractiepark introduceerde op verschillende plaatsen een nieuwe kassatechniek, waarbij camera’s en kunstmatige intelligentie automatisch herkennen welke artikelen op de toonbank worden gelegd.

De technologie is te vinden bij horecapunt Mille Fleurs in het Franse themagebied en bij de locatie Jack's Deli, naast de familieachtbaan Arthur, onder de noemer "Scan, Pay & Go". Gasten pakken daar zelf snacks en drankjes uit koelingen en schappen. Vervolgens leggen ze hun aankopen op een verlichte plaat bij een onbemande kassa.

De volledige transactie duurt slechts enkele seconden: in een mum van tijd verschijnt het totaalbedrag op een scherm. Een traditionele barcodescanner komt er niet aan te pas. In plaats daarvan analyseren camera's de vorm, verpakking en kenmerken van de producten.

Wachtrijen verkorten
Software bepaalt vervolgens welke artikelen op de plaat liggen en berekent automatisch het verschuldigde bedrag. De technologie staat in de retailwereld bekend als vision checkout of AI-checkout. Ze worden de laatste tijd steeds vaker ingezet bij supermarkten, tankstations en bedrijfsrestaurants. Het doel is om wachtrijen te verkorten.

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