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Disneyland Paris

Disneyland Paris: feestavond voor abonnementenhouders draait om piraten en prinsessen

Vandaag, 10.24 uur

Disneyland Paris brengt een geliefd thema terug voor een speciale feestavond voor abonnementhouders. Op vrijdag 11 september vindt in het Disneyland Park de Disney Pirates & Princesses Celebration Night plaats. Bezoekers kunnen zich opmaken voor extra entertainment in de stijl van piraten en prinsessen.

Naar verwachting wordt onder meer teruggegrepen naar een act uit 2018 en 2019. Toen werd op Central Plaza, het plein bij het grote kasteel, de dansshow Disney Pirates or Princesses: Make your Choice vertoond. Dat concept was onderdeel van het Festival of Pirates and Princesses.

In september dit jaar nemen piraten en prinsessen het park dus opnieuw over, maar dan voor één avond. Het evenement duurt van 22.30 tot 02.30 uur, al zijn gasten al welkom vanaf 18.30 uur. De attracties gaan gewoon open. Tickets zijn online te bestellen vanaf donderdag 2 juli. Het aantal beschikbare plekken is beperkt.

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