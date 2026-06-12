Efteling

Efteling-acteurs waaien bijna weg: Charlatans worden geëvacueerd tijdens noodweer

VIDEO Acteurs in de Efteling zijn deze week verrast door plotseling noodweer. Door de harde wind kon de openluchtvoorstelling in het Huyverwoud, Dr. Charlatans Cabaret Macabre, niet doorgaan. Op videobeelden is te zien hoe de tent van de Charlatans alle kanten op waait.

Normaal gesproken wordt de show opgevoerd op het Abdijplein, in het themagebied rond spookspektakel Danse Macabre. Toen het weer omsloeg, bleek optreden geen optie meer. De decorstukken én de personages kregen flink te lijden onder de hevige windstoten.

Uiteindelijk werden de spelers in veiligheid gebracht. Op beelden is te zien hoe een Efteling-medewerker, gewapend met paraplu, Virginie Charlatan, gewapend met een paraplu, uit het gebied geëvacueerd. Haar mannelijke tegenspeler volgt.



Goocheltrucs

Dr. Charlatans Cabaret Macabre is sinds de zomer van 2025 de vaste openluchtshow bij Danse Macabre. Leden van de familie Charlatan verzorgen er een muzikale voorstelling met goocheltrucs, vreemde experimenten en macabere humor. De productie speelt zich af rond een verweerde tentconstructie.



De Charlatans vormen een belangrijk onderdeel van de verhaallijn van het Huyverwoud. In de fictieve achtergrondgeschiedenis zijn zij afstammelingen van dirigent Joseph Charlatan, wiens orkest in 1876 spoorloos verdween tijdens een uitvoering van Danse Macabre in de Abdij van Capelle van Kaatsheuvel.