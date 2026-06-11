Efteling

Video: brutale schoolreiskinderen forceren Efteling-poort en lopen attractiepark binnen

VIDEO Hekken gelden niet voor ons, moet een groep schoolreiskinderen vanochtend gedacht hebben tijdens een bezoekje aan de Efteling. Het attractiepark houdt de poorten op de Pardoes Promenade tot 10.00 uur gesloten. Een groep ongeduldige kinderen besloot daar niet op te wachten. Rond 09.45 uur wurmden ze zich door een gesloten poort heen.

Dat is te zien op videobeelden gemaakt door een verontwaardigde omstander. De schaamteloze jeugdige bezoekers liepen eerst langs de rij voor de poort. Dat leverde al wat commentaar op, maar daar lieten de kinderen zich niet door tegenhouden.

Vervolgens forceerden ze de poort, zodat ze voortijdig het park in konden wandelen. Ze negeerden daarbij een hangslot. Begeleiders van de kroost waren in geen velden of wegen te bekennen. De filmer heeft de medewerker ingelicht die de poort om 10.00 uur kwam openen, maar toen waren de ongemanierde kinderen al gevlogen.