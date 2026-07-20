Merlin Entertainments

Minecraft-evenement van start in twee verschillende Europese attractieparken

FOTO'S Twee Europese attractieparken staan deze zomer in het teken van de populaire videogame Minecraft. Bezoekers van Alton Towers in Engeland en Gardaland in Italië kunnen sinds afgelopen weekend op jacht naar Minecraft-personages, onder de noemer Meet the Mobs Trail. Beide parken zijn eigendom van de groep Merlin Entertainments.

Merlin kondigde eind 2024 al een exclusieve samenwerking aan met game-ontwikkelaar Mojang Studios. Het bedrijf zou verschillende Minecraft-attracties en -belevingen ontwikkelen. Dat resulteert volgend jaar in een volledig themagebied in het Engelse pretpark Chessington World of Adventures.

Deze zomer komt het partnerschap dus al tot leven in twee andere parken, op een kleinere schaal. In Gardaland en Alton Towers is het mogelijk om een soort Minecraft-speurtocht te volgen. Deelnemers gaan op zoek naar Mob Babies, jongere, kleinere versies van de standaard wezens in de game.



Meet-and-greets

Die zijn verspreid over de parken te vinden. Met behulp van een kaart en stempelautomaten kunnen ze alle locaties afvinken. Verder wordt gezorgd voor meet-and-greets met bekende Minecraft-figuren, exclusieve merchandise en themasnacks. De Minecraft-evenementen duren in beide gevallen nog tot en met vrijdag 28 augustus.















































