Disneyland Paris

Bezoekers Disneyland Paris kunnen het toch niet laten: illegaal huwelijksaanzoek op podium

FOTO'S Hekken, verbodsborden en zwaaiende medewerkers ten spijt: sommige bezoekers van Disneyland Paris doen gewoon waar ze zelf zin in hebben. Op TikTok gaat een video rond van een huwelijksaanzoek op een podium dat nadrukkelijk verboden terrein is, gefilmd tijdens de finale van de avondshow Disney Tales of Magic.

Gasten van Disneyland blijken hardleers als het gaat om het opvolgen van veiligheidsregels. Ondanks extra waarschuwingen en een berucht incident dat wereldwijd aandacht kreeg, koos een stel onlangs opnieuw een verboden podium uit voor een aanzoek. Dat leverde op TikTok tot nu toe al meer dan 700.000 views op.

Toen het laatste vuurwerk van de show bij het kasteel de lucht in ging, klom een jongeman over een hek heen, richting een verhoging op Central Plaza. Zijn vriendin trok hij mee naar boven. Medewerkers stonden met verlichte signaleringsstokken te gebaren dat het koppel moest vertrekken, maar in de praktijk zorgde dat vooral voor lichteffecten die het tafereel nog sprookjesachtiger maakten.



Magie missen

Na meerdere incidenten worden tegenwoordig zelfs expliciet in het Frans en in het Engels omgeroepen dat bezoekers de podia en decors in de omgeving niet mogen beklimmen. "Indien deze regel niet wordt nageleefd, kunnen we helaas genoodzaakt zijn om bepaalde lichten of speciale effecten uit te schakelen, waardoor alle gasten de magie van de show zouden missen", klinkt het.



Voor de geliefden liep het avontuur wel goed af: de vrouw zei ja op het aanzoek. In 2022 ging een vergelijkbaar aanzoek viraal toen een Disney-medewerker de ringdrager van het podium stuurde en het doosje met de ring uit zijn handen pakte. Hoewel de bezoekers fout zaten, bood het management later toch excuses aan.















