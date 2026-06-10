Karls Erlebnis-Dorf Oberhausen

Nieuw pretpark bij Nederlandse grens moet over vijf weken opengaan

VIDEO Een nieuw attractiepark vlak bij de Nederlandse grens moet over ruim een maand opengaan, maar op het terrein vinden nog volop werkzaamheden plaats. Het is de bedoeling dat op woensdag 15 juli om 11.00 uur de poorten van Karls Erlebnis-Dorf Oberhausen openen, gelegen naast winkelcentrum Westfield Centro.

De locatie bevindt zich op ongeveer veertig minuten rijden van Venlo. Op dezelfde plek was vroeger pretpark CentrO Park te vinden, later bekend als Sea Life Abenteuer Park en Abenteuer Park Oberhausen. Die bestemming verdween jaren geleden. Sindsdien lag het terrein er jarenlang verlaten bij.

Pretparkketen Karls zet er nu een nieuw Erlebnis-Dorf neer: een gratis toegankelijk familiepark met opvallende attracties, speelplekken, winkels en horeca in boerderijthema. Het avonturendorp in Oberhausen wordt de eerste vestiging in Noordrijn-Westfalen.



Haalbaar

De laatste weken vragen omwonenden en journalisten zich hardop af of de geplande openingsdatum nog haalbaar is. Op het bouwterrein staan nog kranen, graafmachines en onafgemaakte gebouwen. Toch houdt Karls vast aan 15 juli. Eigenaar Robert Dahl zegt tegen Duitse media dat het project "op de goede weg" is.



In de laatste vier weken voor de opening blijft hij permanent in Oberhausen om sneller beslissingen te kunnen nemen op het terrein van ruim 40.000 vierkante meter. Er komen 23 nieuwe gebouwen. In het hoofdgebouw van 6000 vierkante meter, naast Legoland Discovery Centre Oberhausen, moeten bezoekers straks onder meer kunnen zien hoe aardbeienjam en snoep worden gemaakt.



Flying Döner

Het park krijgt onder meer een kleine familieachtbaan met aardbeienthema, een vrijevaltoren, een tractorbaan, een spookschuur en speeltoestellen. Eén van de opvallendste blikvangers wordt Flying Döner, een molen in de vorm van een dönerspies. Passagiers vliegen daarin tot 12 meter de lucht in.



Ook de zogeheten Currywurst-Bahn zal veel aandacht trekken. Een ander bizar onderdeel is Pipi-Kaka-Land: een 8 meter hoog gebouw in de vorm van een toiletpot, met een glijbaan door de afvoerbuis. Voor sommige grotere attracties moet apart betaald worden. De prijzen liggen tussen 2,50 en 4,50 euro.



Ruïne

Niet alle plannen gaan door. Op het terrein staat ook de uitgebrande ruïne van het voormalige Pagoda-Restaurant. Dat Chinese restaurant sloot in 2020 tijdens de coronapandemie en stond daarna leeg. Op 19 december 2024 brak er brand uit. De brandweer rukte groots uit en ook de kerstmarkt bij Westfield Centro moest worden ontruimd.



Karls wilde van het oude paviljoen aanvankelijk een hotel maken. Dat plan is geschrapt. Door de brandschade wordt het gebouw volledig gesloopt. De vrijgekomen ruimte wordt onderdeel van een volgende bouwfase, waarover nog geen definitieve beslissing genomen is. Men trok meer dan 30 miljoen euro uit voor de eerste fase.