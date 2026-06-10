Parque de Atracciones de Zaragoza

Dit pretpark gaat voor het eerst in meer dan vijftig jaar niet open

Een Spaans pretpark blijft voor het eerst in meer dan vijftig jaar een volledig seizoen gesloten. Parque de Atracciones de Zaragoza, een stadspark in Zaragoza, verwelkomt geen bezoekers in 2026. De huidige exploitant zegt dat er simpelweg geen geld meer is om het park te laten draaien.

Dat is sinds 1974 nog niet eerder voorgekomen. Uitbater PAZ verkeert in financiële problemen. Spaanse media melden dat de onderneming schulden heeft van ongeveer 7 miljoen euro. Het bedrijf heeft de gemeente Zaragoza officieel laten weten dat opening dit jaar economisch niet haalbaar is.

De sluiting treft ook het personeel. Het park telt zo'n tachtig medewerkers, die momenteel onder een tijdelijke arbeidsregeling vallen. Hun toekomst is onzeker. Ondertussen wordt gewerkt aan een overname van het terrein. De gemeente heeft daarvoor al een nieuwe exploitant aangewezen: Moncayo Leisure.



Overdracht

Achter dat bedrijf staat voor 80 procent het Argentijnse entertainmentconcern Fénix Entertainment. De resterende 20 procent is nog in handen van de oude exploitant. De overdracht is echter nog niet afgerond. Fénix probeert de attracties en andere bezittingen van de huidige eigenaar over te nemen.



Zodra dat proces is afgerond, wil het concern de volledige zeggenschap krijgen over het park. Het plan is om het attractiepark in 2027 opnieuw te openen en daarna voor ongeveer 15 miljoen euro te moderniseren. De gemeente houdt de huidige exploitant voorlopig wel verantwoordelijk voor de beveiliging en het onderhoud van het terrein.



