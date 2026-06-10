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Onze Familieparken

Twee attractieparken stoppen weer met vip-tickets: voortaan krijgt iedereen onbeperkt frisdrank en churros

Vandaag, 11.02 uur

Twee pretparken in Overijssel en Drenthe stoppen deze maand met de verkoop van vip-tickets. De afgelopen weken konden bezoekers van Attractiepark de Waarbeek en Attractiepark Drouwenerzand kiezen voor duurdere entreebewijzen inclusief onbeperkt softijs, frisdrank en churro's, naast het gebruikelijke all-you-can-eat-aanbod. Deze maand verandert het concept.

Dat gebeurt "na een uitgebreide testperiode", vertelt een woordvoerder. Vanaf zaterdag 13 juni krijgen álle bezoekers van Drouwenerzand onbeperkt frisdrank en churro's bij hun reguliere toegangsbewijs, zonder bij te betalen. Vanaf zaterdag 20 juni geldt dat ook voor de Waarbeek.

Beide parken zijn eigendom van dezelfde partij: de familie Moespot, onder de vlag Onze Familieparken. De entreeprijs gaat niet omhoog. "We willen graag een zo compleet mogelijk aanbod bieden voor de gasten", aldus de voorlichter. "Straks is iedereen een vip."

Vip-ruimtes
Alle tickets waren al inclusief friet, snacks, limonade, broodjes, fruit, koffie en thee. Alleen softijs is straks niet inbegrepen. Dat kunnen bezoekers los bijbestellen. Wie voorheen koos voor de vip-optie, kreeg ook toegang tot speciale vip-ruimtes in beide parken. Die locaties zijn straks voor iedereen beschikbaar.

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