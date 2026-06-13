Walibi Belgium

Directeur Walibi Belgium reageert op merchandise gemaakt met AI: 'Ik was zelf ook verbaasd'

VIDEO Walibi Belgium introduceerde dit jaar omstreden merchandise ontworpen met behulp van AI. Fans klaagden er steen en been over op social media. Nu heeft de directeur van het Belgische pretpark zich voor het eerst publiekelijk uitgesproken over de controversiële kwestie. Hij werd er afgelopen weekend naar gevraagd tijdens een bijeenkomst voor fans.

Volgens critici zorgt het inzetten van artificial intelligence voor designs die amateuristisch, goedkoop en rommelig ogen. Bovendien verliezen professionele ontwerpers hun broodwinning als AI straks al het werk doet. Walibi-directeur Jean-Christophe Parent lijkt er ook geen voorstander van te zijn, bleek toen iemand uit het publiek hem vroeg naar de kwestie.

"Luister... Hoe ga ik op je vraag reageren zonder te liegen?", aldus Parent. "Voor de duidelijkheid: ik was zelf ook verbaasd door de collectie die was gelanceerd. Simpelweg omdat het niet in lijn was met wat we verwacht hadden van onze retailservices."



Geen tweede kans

De verantwoordelijken hebben op hun kop gehad, suggereert de directeur. "Ze hebben inmiddels duidelijk begrepen dat ze geen tweede kans krijgen op dit vlak." Het leidde tot applaus in de zaal. Andere nieuwe souvenirs, ter gelegenheid van de sluiting van houten achtbaan Loup-Garou, worden wél goed ontvangen: die vlogen vorige week direct de winkel uit.



Overigens heeft Walibi Belgium het gebruik van AI niet volledig verbannen uit het bedrijf. Zo werd AI recentelijk nog ingezet voor posters die zijn opgehangen in het vorig jaar geopende themagebied Dock World. Ook voor de reclamecampagnes voor Halloween zette men kunstmatige intelligentie in.