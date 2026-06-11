Etnaland

Groot pretpark al maanden dicht: honderden banen op de tocht na milieuschandaal

Eén van de grootste pretparken van Italië blijft voorlopig gesloten. De verplichte sluiting van Etnaland, een attractie- en waterpark op Sicilië, heeft steeds grotere gevolgen. Vakbonden slaan alarm omdat ongeveer tweehonderd werknemers zonder werk zitten en een heropening nog altijd niet in zicht is.

Etnaland werd in februari op last van de rechter verzegeld vanwege een strafrechtelijk onderzoek naar ernstige milieuovertredingen. Eigenlijk had het seizoen in april moeten beginnen. Justitie verdenkt het park ervan afval illegaal te hebben verwerkt door het op een naastgelegen terrein te verbranden en te begraven.

Nu de sluiting voortduurt, groeit de onrust onder het personeel. Vakbond Cisal sprak de afgelopen week met de voorzitter van het Siciliaanse regionale parlement over de situatie. Daarbij werden zorgen geuit over de gevolgen voor vaste medewerkers, seizoenskrachten en hun gezinnen.



Wegvallen van toeristen

Naast de circa tweehonderd werknemers zouden ook veel bedrijven in de omgeving geraakt worden door het wegvallen van toeristen. De bond heeft gevraagd om een hoorzitting bij de arbeidscommissie van het regionale parlement. Alle betrokken partijen moeten daar de kans krijgen om hun standpunt toe te lichten.



Ondertussen lijkt een heropening afhankelijk van maatregelen die justitie heeft opgelegd. Italiaanse media melden dat het park opdracht heeft gekregen om de terreinen in kwestie volledig te saneren en te voorzien van geschikte zuiveringsinstallaties. Als de vereiste investeringen op het gebied van milieuveiligheid worden uitgevoerd, zou de exploitatie hervat kunnen worden.



Nieuwe milieuvergunning

Ook burgemeester Carlo Caputo van Belpasso heeft zich uitgesproken over de kwestie. Volgens hem is er inmiddels een nieuwe milieuvergunning aangevraagd, waarna de autoriteiten vroegen om aanvullende documenten. De burgemeester spreekt de hoop uit dat er op korte termijn een oplossing wordt gevonden.