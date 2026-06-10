Gröna Lunds Tivoli

Bezoeker krijgt klap van achtbaankarretje in Zweeds attractiepark

Een bezoeker van een Zweeds attractiepark is gewond geraakt nadat hij werd geraakt door een achtbaankarretje. Het incident vond vrijdagavond plaats bij de rollercoaster Insane in Gröna Lund, een pretpark in de hoofdstad Stockholm. De man had net een rit gemaakt toen het misging.

Na afloop liep hij niet in de richting van de uitgang, maar kwam hij terecht op een gedeelte van de baan waar bezoekers niet mogen komen. Daar werd hij geraakt door een passerend bakje. Volgens de Zweedse politie kreeg het slachtoffer het karretje tegen zijn hoofd.

Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn verwondingen zouden niet ernstig zijn. Toch heeft Gröna Lund de attractie direct gesloten. Ook een dag later bleef Insane buiten gebruik. Een woordvoerster benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn voor een technisch mankement.



Voorkomen

Het park onderzoekt momenteel wat er precies is gebeurd en hoe vergelijkbare voorvallen in de toekomst voorkomen kunnen worden. Insane is een bijzondere achtbaan van fabrikant Intamin. De draaiende karretjes hangen aan weerszijden van de rail en tollen tijdens de rit om hun eigen as.



De 33 meter hoge attractie, geopend in 2009, bereikt een topsnelheid van 55 kilometer per uur. Van het attractietype - de zogeheten zac spin - bestaan slechts drie modellen in Europa. In 2014 kwam een tiener om het leven bij een soortgelijke achtbaan in het Spaanse pretpark Terra Mítica.



