Bobbejaanland

Bizarre traditie: wat doet een school uit IJsland elk jaar in Bobbejaanland?

VIDEO Een school uit een afgelegen vissersdorp in IJsland reist al bijna dertig jaar lang naar hetzelfde Belgische pretpark voor de jaarlijkse schoolreis. Terwijl veel scholen kiezen voor grote Europese steden, trekken leerlingen uit Fáskrúðsfjörður steevast naar Bobbejaanland in Lichtaart.

Daarover schrijven Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad. De traditie begon in 1998, toen een groep 15-jarige leerlingen voor het eerst naar België afreisde. De school uit het dorp met iets meer dan achthonderd inwoners verbleef in vakantiepark De Kempervennen in Nederland en bracht een bezoek aan Bobbejaanland.

Dat uitstapje maakte zoveel indruk dat het uitgroeide tot een vaste gewoonte. Sindsdien keert vrijwel iedere lichting terug naar het Vlaamse attractiepark. Slechts één keer werd van de traditie afgeweken, met een reis naar Benidorm. Dat beviel blijkbaar minder goed, want het jaar daarna stond Bobbejaanland weer op het programma.



Meerdere generaties

De band met het pretpark is inmiddels zo sterk dat meerdere generaties leerlingen dezelfde reis hebben gemaakt. Van de zeven scholieren die dit jaar meegingen, hadden zes ouders die vroeger zelf ook naar Bobbejaanland reisden met de school.



Het dorp beschikt over één school en kent nauwelijks inwoners die de traditie niet kennen. Voor de reis van dit jaar werd ongeveer 20.000 euro ingezameld via onder meer de verkoop van koekjes en pannenkoeken. Daarmee konden de leerlingen de lange tocht bekostigen: eerst ruim acht uur rijden naar Reykjavík, vervolgens een vlucht van enkele uren en daarna een rit van Schiphol naar België.



Eerste kennismaking

De aantrekkingskracht van Bobbejaanland heeft ook te maken met het ontbreken van pretparken in IJsland. Het land telt nog altijd geen attractieparken met achtbanen en andere grote attracties. Voor veel leerlingen vormt de reis daarom een eerste kennismaking met dergelijke belevenissen.



De school kan zich inmiddels opmaken voor een jubileum. Als de traditie standhoudt, bezoeken leerlingen uit Fáskrúðsfjörður in 2028 al dertig jaar bijna onafgebroken hetzelfde stukje Vlaanderen.