Karls Erlebnis-Dorf Oberhausen

Nieuw pretpark bij Nederlandse grens nét op tijd af: vergunning pas 's ochtends binnen

FOTO'S Een nieuw pretpark vlak over de Nederlandse grens is woensdag op het nippertje op tijd opengegaan: de definitieve toestemming om bezoekers te ontvangen kwam pas op de openingsmorgen binnen. Tot diep in de nacht werd gewerkt en opgeruimd bij Karls Erlebnis-Dorf Oberhausen. 's Ochtends vroeg stonden al honderden mensen voor het toegangshek.

Om 11.08 uur vloog confetti door de lucht. Een blaasorkest zette een nummer in, waarna de bezoekers naar binnen stroomden. De officiële openingsdatum was een week eerder nog verschoven van woensdag 15 naar woensdag 22 juli. Extreme hitte en de inwerktijd van medewerkers zouden de planning hebben vertraagd.

De timing bleef ook daarna spannend: de definitieve exploitatievergunning van de gemeente Oberhausen volgde pas woensdagochtend. Toen waren de laatste werkzaamheden nog maar net afgerond. Ongeveer zeshonderd mensen hielden zich de afgelopen maanden bezig met de bouw.



Winkelcentrum

Eigenaar Robert Dahl werd tijdens zijn openingswoord zichtbaar emotioneel. Tegen de eerste bezoekers sprak hij de wens uit om nog lang in Oberhausen te blijven. Het vrij toegankelijke familiepark ligt naast winkelcentrum Westfield Centro, op ongeveer veertig minuten rijden van Venlo.



Het is de eerste vestiging van Karls in Noordrijn-Westfalen en de eerste locatie van de keten midden in een grote stad. De eerste bouwfase beslaat circa 46.000 vierkante meter. Karls meldt nu dat ongeveer 45 miljoen euro in die eerste fase is gestoken. Eerder werd nog gesproken over een bedrag van ruim 30 miljoen euro.



Kinderachtbaan

Het geld ging naar het attractiepark, de horecagelegenheden en een groot overdekt marktgebouw. Bezoekers moeten door die winkelhal lopen om het buitenterrein te bereiken. Aardbeien voeren overal de boventoon. Ze duiken op in attracties, speeltoestellen, parasols, zitkussens en producten. Blikvangers zijn de kinderachtbaan Erdbeer-Raupenbahn en de vliegtuigmolen Erdbeer-Döner, met een enorme dönerspies in het midden.



Het park heeft verder een tractorbaan, een vrijevaltoren in de vorm van een staafmixer, botsauto's, skelters, een spookschuur en meerdere klim- en waterspeelplaatsen. In Pipi-Kaka-Land staan glijbanen in het teken van een reusachtig toilet. Speciaal voor het Ruhrgebied verrees het Curryversum. Daar maken kinderen een ritje op grote curryworsten.



Aardbeiendöner

In vier werkplaatsen demonstreert men hoe brood, jam, snoep en kaarsen worden gemaakt. Het horecaaanbod loopt uiteen van curryworst en friet tot aardbeiensoep, aardbeiendöner en ijs. De toegang tot Karls Erlebnis-Dorf is gratis. Voor verschillende grotere attracties moet wel worden betaald.



Voor veel conservatieve Duitsers zal de betalingsmethode even wennen zijn: het park is volledig cashloos. Wie alleen contant geld bij zich heeft, kan dat bij een zogenoemde Cashberry omzetten in een betaalkaart. Karls Erlebnis-Dorf Oberhausen is voortaan dagelijks geopend van 08.00 tot 20.00 uur.



































