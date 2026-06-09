Avonturenpark Hellendoorn

Juni is voetbalmaand in Avonturenpark Hellendoorn: mascottes van profclubs komen langs

Terwijl Nederland zich opmaakt voor het WK Voetbal, staat Avonturenpark Hellendoorn deze hele maand in het teken van voetbal. Het Overijsselse pretpark heeft in juni verschillende activiteiten rond de sport op het programma staan. Daarbij zijn ook mascottes van regionale voetbalclubs aanwezig.

Bezoekers kunnen deelnemen aan clinics, spelletjes en meet-and-greets. Op zaterdag 20 en zondag 21 juni vinden zogenoemde Skills Voetbaldagen plaats. Kinderen van 7 tot en met 14 jaar kunnen dan meedoen aan voetbalclinics onder begeleiding van trainers.

Elke twintig minuten start een nieuwe sessie. Een week eerder, op zaterdag 13 en zondag 14 juni, staat een bezoek van de Kidsclub van FC Twente op het programma. Daarbij kunnen bezoekers kennismaken met Rossy, de mascotte van de club uit Enschede.



Kootje

Ook Go Ahead Eagles uit Deventer heeft een eigen weekend in het park. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni zijn er activiteiten rond de voetbalclub, waaronder spelletjes, merchandiseverkoop en de uitgifte van handtekeningkaarten. Bezoekers kunnen daarnaast op de foto met mascotte Kootje.



Op zondag 28 juni verschijnt ook de arend Harly in het park. De voetbalactiviteiten zijn bedoeld voor gezinnen met kinderen en sportteams. "Verwacht een gezellige voetbalsfeer door het hele park met genoeg actie om iedereen in beweging te krijgen", laat Hellendoorn weten.