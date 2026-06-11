Attractiepark Toverland

Toverland werkt aan halloweenbeleving van 7 hectare: gigantisch maisdoolhof Entwined

FOTO'S Wie dit jaar Halloween viert in Toverland, kan zich opmaken voor een gigantische nieuwe horrorattractie. Bezoekers kunnen tijdens de Halloween Nights de nieuwe beleving Entwined: The Maze uitproberen, een uitgestrekt maisdoolhof van maar liefst 7 hectare. De ervaring bevindt zich op een veld achter de achtbaan Fenix.

Daar verschenen afgelopen maand al verschillende containers. Entwined betekent verstrengeld. "Het wordt een gigantische en angstaanjagende ervaring", vertelt een woordvoerster aan Looopings. De omschrijving luidt als volgt: "Ben jij opgewassen tegen het kwaad dat huist in de dichtbegroeide maisvelden? Wanneer jij stilstaat, slaan ze toe, dus blijf in beweging!"

De toevoeging wordt "twee keer zo groot als heel Avalon", laat Toverland weten. Dat is het themagebied met onder meer Fenix, boottocht Merlin's Quest en uitkijktoren Dragonwatch. Details over de opzet en de verhaallijn volgen later.



Rattendoolhof

Entwined vervangt het rattendoolhof Trapped, dat dit jaar niet meer zal terugkeren. Het duistere labyrint, gelegen in de zogeheten Tovertuin, was open tussen 2018 en 2025. In 2021 maakten de ratten eenmalig plaats voor andere figuren, om het twintigjarig bestaan van de Halloween Nights te vieren.







