Boudewijn Seapark

De nieuwste achtbaan van België staat overeind: dit is Angry Octo

België heeft er een nieuwe achtbaan bij. Binnenkort opent Boudewijn Seapark in Brugge een familiecoaster met de naam Angry Octo. De openingsdatum is nog niet bekend, maar actuele beelden laten zien dat de constructie inmiddels volledig overeind staat.

Het gaat om een 11 meter hoge en 325 meter lange familieachtbaan van de verdwenen Italiaanse fabrikant Pinfari, afkomstig uit een gesloten pretpark in Wales. Daar heette de attractie Creepy Crawler. In de jaren negentig en tweeduizend stond de baan al in twee andere parken: M&D's in Schotland en Camelot Theme Park in Engeland.

Na een opfrisbeurt kunnen bezoekers van Boudewijn Seapark over een tijdje een ritje maken. "Onze Angry Octo krijgt elke dag meer vorm en we kunnen niet wachten om hem binnenkort tot leven te zien komen", meldt het park op social media.



Schommelschip

Eerder liet men weten dat de achtbaan "eind mei of begin juni" zou openen. Dat is niet gelukt: eind juni komt inmiddels in zicht, maar er staan nog geen karretjes op de baan. Daarnaast werkt Boudewijn Seapark nog aan een vliegtuigmolen, een rondrit met karretjes, een schommelschip, een vliegcarrousel en een powered coaster voor kinderen.



