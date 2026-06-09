Movie Park Germany

Zomer in Movie Park Germany: Houdini-show, nieuwe personages en Summer Nights

FOTO'S Movie Park Germany pakt deze zomer uit met een nieuwe illusieshow, extra personages uit PAW Patrol en langere openingstijden. Het Duitse pretpark breidt het entertainmentaanbod uit in het kader van het dertigjarig bestaan.

Vanaf zaterdag 5 juli is in Studio 7 de nieuwe theatershow 100 Years Houdini te zien. De Nederlandse illusionist Christian Farla brengt daarmee een eerbetoon aan ontsnappingskunstenaar Harry Houdini, die honderd jaar geleden overleed. De productie, met ontsnappingen, illusies en andere acts, staat tot en met zondag 30 augustus dagelijks op het programma.

Voor fans van PAW Patrol heeft Movie Park ook iets bijzonders in petto. De personages Zuma, Rocky en Everest maken deze zomer hun debuut in het park. Daarmee komt het totaal aantal aanwezige PAW Patrol-figuren op zeven. De nieuwe honden komen voor in voorstellingen én zijn beschikbaar voor meet-and-greets.



Vier zomeravonden

Verder krijgt de entree van het park een vernieuwde jubileumuitstraling. Daarnaast vinden in het filmpark vier zomeravonden plaats, onder de noemer Movie Park's Summer Nights. Op de zaterdagen 25 juli en 1, 8 en 15 augustus zijn bezoekers welkom tot 21.00 uur.



Men zorgt voor dj's, livemuziek en een rodeo-attractie. Op Iron Claw Plaza wordt een openluchtdansvloer ingericht. Bij Santa Monica Pier verschijnen een surfsimulator en een chill-outzone met ligstoelen, palmbomen en zand. De jubileumparade Movie Park's Parade of Celebration maakt tijdens de Summer Nights eveneens deel uit van het programma.



Repetities

Die optocht met nieuwe voertuigen, personages en choreografieën werd eerder al aangekondigd als één van de belangrijkste toevoegingen van het jubileumjaar. De eerste repetities vinden later deze maand plaats. Een andere mijlpaal was de opening van de Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber, een combinatie van een walkthrough en een simulator.







