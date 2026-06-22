Nigloland

Nieuw achtbaan in Frankrijk: het compacte broertje van Voltron uit Europa-Park

FOTO'S Het Franse attractiepark Nigloland opent in 2027 een spectaculaire nieuwe achtbaan met zes lanceringen, drie inversies en een hoogte van 47 meter. De attractie gaat Supersonic 1887 heten. Het gaat om de grootste investering uit de geschiedenis van het park.

Nigloland trekt 18 miljoen euro uit voor het project. De baan, gebouwd door de Duitse fabrikant Mack Rides, is gebaseerd op het stryker coaster-concept dat ook werd gebruikt voor Voltron Nevera in Europa-Park. Supersonic wordt wel een compactere uitvoering, met een eigen lay-out en speciaal ontworpen treinen.

De coaster krijgt een fysieke baanlengte van 355 meter, maar dankzij een shuttle-systeem legt de trein het traject zowel voorwaarts als achterwaarts af. Daardoor bedraagt de totale afgelegde afstand 770 meter. Bezoekers worden zes keer gelanceerd via drie lanceersecties. De topsnelheid ligt op 91 kilometer per uur.



Zes keer ondersteboven

Op de vrijgegeven lay-out zijn twee verticale spikes zichtbaar, een looping en een nieuwe inversie die de naam Supersonic Spin heeft gekregen. Nigloland omschrijft het element als een wereldprimeur, gebaseerd op een dubbele Immelmann. Omdat de trein het parcours in twee richtingen aflegt, hangen passagiers zes keer ondersteboven.



Verder komen er zes momenten van gewichtsloosheid. De treinen krijgen plaats voor zestien passagiers, verdeeld over vier rijen. De acht buitenste zitplaatsen worden uitgevoerd als zogeheten wing seats, waarbij de benen vrij in de lucht hangen.



Beton gestort

Voor de bouw is een terrein van 8500 vierkante meter gereserveerd. Bijna de helft van het traject komt boven water te liggen. De werkzaamheden zijn al begonnen: in de winter van 2025 en 2026 werd 1200 kubieke meter beton gestort voor de funderingen. Het complete bouwproject neemt naar verwachting zo'n zeshonderd dagen in beslag.



Supersonic 1887 wordt onderdeel van een nieuw themagebied dat draait om een fictieve wereldtentoonstelling uit 1887. Bezoekers volgen daar het verhaal van de verzonnen ingenieur Émile Delaroche, die experimenteert met een revolutionair stoomvoertuig dat extreme snelheden kan bereiken.















