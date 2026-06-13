Natura Artis Magistra

Duizenden bezoekers zetten duikbril op voor heropening van oudste aquarium van Nederland

FOTO'S Duizenden mensen hebben zaterdag de heropening van het aquarium van Artis gevierd met een duikbril op hun hoofd. De Amsterdamse dierentuin gaf bezoekers met een duikbril gratis toegang tot het vernieuwde gebouw, dat na ruim vijf jaar restaureren weer open is voor publiek.

De actie bleek een groot succes. Alle beschikbare tijdslots waren al anderhalf uur na de aankondiging volgeboekt. Op de openingsdag trokken vanaf de vroege ochtend bezoekers over een blauwe loper naar het historische aquariumgebouw. Onder hen waren peuters met zelfgemaakte duikbrillen en complete gezinnen in zwemkleding.

De officiële opening werd verricht door burgemeester Femke Halsema en Artis-directeur Rembrandt Sutorius. Samen met bezoekers verkende Halsema het vernieuwde aquarium uit 1882, dat tot de oudste ter wereld behoort.



Monument

Na een restauratie van vijf jaar kunnen bezoekers er opnieuw kennismaken met het leven onder water. Tegelijkertijd vertelt het gebouw een nieuw verhaal over de rol van water als basis voor al het leven op aarde. Artis greep de verbouwing aan om veel meer van het monument toegankelijk te maken.



Waar voorheen grote delen verborgen bleven voor bezoekers, kan men nu ongeveer 90 procent van het gebouw bekijken. Vanaf morgen, zondag 14 juni, is het aquarium dagelijks toegankelijk voor iedereen met een regulier toegangsbewijs voor de Amsterdamse dierentuin.











