Efteling

Ruigrijk valt opnieuw buiten de boot: ook 's zomers nauwelijks entertainment in Efteling-parkdeel

FOTO'S In één van de vijf parkdelen van de Efteling is in de zomermaanden weinig extra's te beleven. Het Ruigrijk, thuisbasis van grote attracties als de Python, Baron 1898 en De Vliegende Hollander, speelt nauwelijks een rol in het nieuwe zomerprogramma van het attractiepark. Dat valt op, omdat het gebied ook al werd overgeslagen tijdens de afgelopen editie van de Winter Efteling.

Toen verdwenen het kampvuur, de horecachalets, de sneeuwbol van Koning Winter en verschillende kerstdecoraties uit het rijk. De Efteling liet weten dat de aandacht bewust naar andere locaties was verschoven. Die lijn wordt nu doorgetrokken naar de zomermaanden: bezoekers die op zoek zijn naar entertainment, hebben in het Ruigrijk weinig te zoeken.

Uit het deze week gepresenteerde zomerprogramma blijkt dat vrijwel alle oude en nieuwe entertainmentacts elders plaatsvinden. De grootste blikvanger wordt het Efteling Zomerfestival op de Speelweide in het Reizenrijk, waar een grote festivaltent verrijst met concerten, dansshows en ontmoetingen met personages.



Klickers

In het Sprookjesbos komen nieuwe voorstellingen en ook bij Fata Morgana, Carnaval Festival, Droomvlucht, Danse Macabre, Max & Moritz en Symbolica zijn deze zomer acts of figuren te vinden. In het Ruigrijk treffen passanten alleen de zogenoemde Klickers aan: krantenverkopers die sinds dit voorjaar actief zijn bij Baron 1898.



Het contrast met voorgaande jaren is groot. Op het plein bij de Python stond tussen 2023 en 2025 een speciaal podium in slangenthema. Aanvankelijk konden bezoekers er terecht voor de Sterkstaaltjestaalkrachtshow en optredens van DJ Dizzy. Een jaar later maakte dat concept plaats voor Python Pietje Presenteert: The Steelcrew, een combinatie van videofragmenten en live percussie.







Zang en Gelukkig

Ook in de jaren ervoor investeerde de Efteling veelvuldig in entertainment in het Ruigrijk. Op en rond het plein tussen Station de Oost en de voormalige Polka Marina verschenen in het verleden onder meer de Olijke Kruiers, de Reizende Efteling Sleuteliers, Zang en Gelukkig, internationale straattheateracts, muzikanten, levende standbeelden en interactieve voorstellingen.



Van blijvend succes was geen sprake: geen van die initiatieven groeide uit tot een publieksfavoriet. Inmiddels resteert vooral een groot plein met picknickbanken, dat louter fungeert als terras en doorgangsroute. Daardoor zal het Ruigrijk, ondanks de aanwezigheid van enkele van de populairste attracties van het park, genoegen moeten nemen met een bijrol.



Anton Pieckplein

De keuze past bij een bredere ontwikkeling, waarbij de Efteling het entertainment steeds sterker concentreert op enkele centrale locaties. Tijdens de winterperiode lag de nadruk op het Anton Pieckplein en de rest van Marerijk. In juli en augustus moet het Efteling Zomerfestival op de Speelweide dus uitgroeien tot het kloppende hart van de zomeractiviteiten.



