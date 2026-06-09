Walibi Holland

Bekende Walibi-fan vreest voor toekomst van het park: 'Ze zijn het spoor een beetje bijster'

VIDEO Een superfan van Walibi Holland ziet met lede ogen aan hoe de directie van het pretpark de ene na de andere bedenkelijke beslissing neemt. Dat vertelt ze in een video op haar 12.000 abonnees tellende YouTube-kanaal. Destiny van der Ben, die zichzelf That Walibi Girl noemt, heeft het gevoel dat het park aan het "afglijden" is. "En dat doet gewoon heel erg veel zeer."

Van der Ben benadrukt in de video meermaals dat ze haar boodschap niet hatelijk bedoelt: ze draagt Walibi juist een warm hart toe en ze komt er erg graag. Des te pijnlijker vindt ze het dat er volgens haar op beleidsniveau stelselmatig verkeerde keuzes worden gemaakt. "Ik heb het idee dat ze het spoor een beetje bijster zijn, dat ze zelf ook niet zo goed weten wat ze nou willen."

De youtuber wijst onder meer op het zeer abrupt schrappen van de winteropening Bright Nights en het inkorten van de Halloween Spooky Days. "We weten dat het momenteel niet heel erg goed gaat in het park", aldus de superfan. "Het is gewoon pijnlijk om te zien gebeuren."



Eigenaar

Aan Walibi's eigenaar - de Franse groep Compagnie des Alpes - ligt het in ieder geval niet, weet Van der Ben: terwijl Walibi Holland de ene na de andere controversiële keuze maakt, floreert zusterpark Walibi Belgium. Daar wordt volop geïnvesteerd in nieuwe themagebieden, attracties, horecagelegenheden en evenementen.



"Als ik zie hoe goed Walibi Belgium bezig is, is het wel gewoon een wereld van verschil met Walibi Holland." In Nederland werd vorig jaar wel de dubbele achtbaan YoY geopend, in een nieuwe themazone die gekenmerkt wordt door stalen hekken, grijze lantaarnpalen en een grote boomstronk. Onlangs werden er een groot logo en een betonnen fonteinbak aan toegevoegd.



Niet zo populair

"Het hele project is niet gegaan hoe ze het wilden", heeft de Walibi-liefhebber gemerkt. "Het is niet zo populair en zo groot geworden als dat ze hadden gehoopt. En ik gun ze heel erg veel beter." Walibi behoort niet meer tot de top, luidt de conclusie.



"Er is gewoon heel erg veel veranderd. En ik hoop gewoon heel erg dat ze zichzelf op een gegeven moment kunnen herpakken en eindelijk weer ja die top kunnen beklimmen." Van der Ben begint ook over de kortingsacties die de laatste tijd hoogtij vieren. "Dat is ook één van de signalen dat het niet zo lekker gaat in het park."



Opvallend

Een populair park heeft immers nauwelijks kortingsacties nodig. Bij Walibi is korting geven eerder regel dan uitzondering. "Ze gooien echt de ene na de andere kortingsactie eruit. Het is gewoon heel erg opvallend." De videomaker ziet het als bewijs dat het bezoekersaantal zonder kortingen fors lager zou liggen.



"Het is echt heel erg heftig, ze hebben nog nooit zo veel kortingsacties gedaan." Verder stipt de youtuber de aanhoudende technische problemen bij probleemattracties als Blast aan. "Dit is echt tragisch gewoon." Ook gaat ze in op Walibi's chronische personeelstekort, waardoor - met name doordeweeks - veel attracties en horecapunten dicht moeten blijven.



Nieuwe directie

Kijkers geven Van der Ben gelijk, blijkt uit de commentaren onder de video. De reactie met de meeste likes gaat als volgt: "Walibi is toe aan een nieuwe directie." Het park in de polder wordt al achttien jaar geleid door Mascha Taminiau. Zij begon bij Walibi in 2008, toen het park nog Walibi World heette.