Miniworld Rotterdam

Miniatuurwereld in Rotterdam per direct gesloten: faillissement op komst

De grootste overdekte miniatuurwereld van Nederland is met onmiddellijke ingang dicht. Miniworld Rotterdam heeft aangekondigd dat alle activiteiten per direct worden stopgezet. De financiële situatie is niet meer houdbaar. Het bestuur verwacht later deze maand faillissement aan te vragen.

Op de website en socialmedia-kanalen van de attractie staat sinds vandaag de melding: "Miniworld Rotterdam is wegens omstandigheden voor onbepaalde tijd gesloten." Uit een brief aan leveranciers blijkt dat een faillissement volgens directeur Marc van Buren niet meer te voorkomen is.

Hij schrijft dat de miniatuurattractie al langere tijd met grote financiële problemen kampt. De deuren zijn onmiddellijk gesloten: niemand mag het gebouw nog betreden. Als de planning wordt gehaald, dient Miniworld op 19 juni een eigen faillissementsaanvraag in.



Curator aangesteld

Naar verwachting spreekt de rechtbank in Rotterdam het faillissement enkele dagen later uit en wordt een curator aangesteld. Miniworld opende in 2007 onder de naam Railz Miniworld, in de buurt van Rotterdam Centraal. Wat begon als een attractie met modelspoorbanen groeide uit tot een uitgebreide miniatuurwereld met herkenbare Rotterdamse locaties.



Bezoekers konden er onder meer de Euromast, De Kuip, Hotel New York en de Ballentent in het klein bekijken, terwijl tientallen treinen en trams door de maquettes reden. Er spelen al jaren financiële problemen. In 2018 waarschuwde de directie al dat het voortbestaan van de attractie onder druk stond.



Huurschuld

Drie jaar later schold de gemeente Rotterdam een deel van de huurschuld kwijt om een faillissement te voorkomen. Daarbij werd bekend dat Miniworld al vóór de coronapandemie betalingsachterstanden had en jarenlang moeite had om zwarte cijfers te schrijven.



Opvallend genoeg was het team van Miniworld de afgelopen maanden nog betrokken bij een nieuw project in Amsterdam. De Rotterdamse miniatuurbouwers werkten mee aan het Miniatuur Museum Amsterdam, dat in maart de deuren opende aan het Museumplein.



