Europa-Park Resort

Europa-Park sluit deal met ruimtevaartorganisatie: nieuwe achtbaan krijgt officieel ESA-steun

FOTO'S Europa-Park heeft een officiële samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Daarmee krijgt het geplande ruimtevaartgebied van het Duitse attractiepark steun van de organisatie achter Europese ruimtevaartprojecten.

De overeenkomst werd vandaag ondertekend door Europa-Park-eigenaar Roland Mack en ESA-directeur-generaal Josef Aschbacher. Beide partijen tekenden een zogeheten "Memorandum of Understanding". Daarmee wordt een eerder aangekondigde samenwerking nu definitief.

De deal hangt samen met de vervanging van de achtbaan Euro-Mir. Die attractie uit 1997 is dit seizoen voor het laatst operationeel. Europa-Park maakte eerder bekend dat de spinning coaster vervangen zal worden door een nieuwe familieachtbaan van huisleverancier Mack Rides, die in 2028 moet openen.



Parkeigenaar Roland Mack spreekt over een logische samenwerking. "Zowel de ESA als Europa-Park staan voor de Europese gedachte, samenwerking over grenzen heen, innovatie, kwaliteit en de overtuiging dat grote ideeën ontstaan wanneer mensen gezamenlijk aan een visie werken."



Grote visies

ESA-baas Aschbacher noemt het park een plek waar ideeën tot leven komen. "Wat ons verbindt, is de overtuiging dat grote visies pas hun volledige kracht ontplooien wanneer ze mensen bereiken en raken." Ook de Duitse minister van Onderzoek, Technologie en Ruimtevaart Dorothee Bär was aanwezig bij de ondertekening.



Zij prijst de combinatie van educatie en entertainment, in de hoop kinderen enthousiast te maken voor ruimtevaart en technische vakgebieden. Europa-Park meldde vorig jaar al dat er gesprekken liepen met ESA over het nieuwe themagebied.



Spiegeltorens

Eerder bevestigde Europa-Park dat de kenmerkende spiegeltorens van de bestaande attractie verdwijnen, maar in vergelijkbare vorm zullen terugkeren. De huidige coaster Euro-Mir heeft een Russisch ruimtethema. Naast de nieuwe achtbaan zijn in het toekomstige ruimtevaartgebied nog meer attracties gepland.











