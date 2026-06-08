Efteling

25 jaar Raponsje in het Sprookjesbos: Efteling zoekt bezoekers die hun haar willen afstaan

De Efteling zoekt bezoekers die een flink stuk van hun haar willen afstaan. Ter gelegenheid van een jubileum van het sprookje Raponsje organiseert het attractiepark een haardonatieactie in het Sprookjesbos.

Op dinsdag 7 juli, de Dag van het Sprookje, kunnen geselecteerde deelnemers hun vlecht laten afknippen vlak bij de toren van Raponsje. De gedoneerde haren gaan naar de Nederlandse Haarstichting. Die gebruikt haardonaties voor haarwerken voor mensen die hun haar verloren zijn door ziekte of een medische behandeling.

De actie valt samen met het 25-jarig bestaan van Raponsje in het Sprookjesbos. Bezoekers met een vlecht van minimaal 30 centimeter kunnen zich tot en met zondag 28 juni aanmelden. Er worden 25 deelnemers geselecteerd. Zij ontvangen twee entreetickets voor de Efteling en mogen een introducee meenemen.



Schoon en droog

Wie niet wordt uitgekozen, kan op 7 juli alsnog een afgeknipte vlecht doneren. Daarvoor is wel een regulier entreeticket of abonnement nodig. De Efteling meldt dat het haar schoon en droog moet zijn. Ook grijs haar en haar dat in een natuurlijke kleur is geverfd, komt in aanmerking voor donatie.



De datum van de actie is niet toevallig gekozen. De Efteling viert jaarlijks de Dag van het Sprookje op de zevende dag van de zevende maand, omdat zeven een veelvoorkomend getal is in bekende sprookjes.



Ton van de Ven

Raponsje verscheen in 2001 in het Sprookjesbos, als het laatste sprookje ontworpen door toenmalig creatief directeur Ton van de Ven. Ter gelegenheid van de opening ging de Efteling destijds op zoek naar de langste vlecht van Europa. Uit honderden inzendingen werden ongeveer dertig kandidaten geselecteerd voor een finale in het park.



De Nederlandse dierenarts Patty Gisbers-Jenniskens uit Heteren won met een vlecht van 172 centimeter. Ook de Belgische finaliste Katalin Willems uit Zele speelde later nog een rol in het verhaal. Zij liet haar 134 centimeter lange vlecht enkele maanden na de verkiezing afknippen en schonk die aan de Efteling. Het haar was jarenlang te zien in het Sprookjesmuseum.