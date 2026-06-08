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Efteling

Probleem bij Efteling-achtbaan Joris en de Draak: Vuur-treinen rijden niet

Gisteren, 19.09 uurBeeld: @cindy_ve, @Coshira_

FOTO'S Efteling-bezoekers kunnen tijdelijk niet tegen elkaar racen in de dubbele houten achtbaan Joris en de Draak. Normaal gesproken nemen de Vuur- en Water-treinen het tegen elkaar op tijdens een ritje. Vanwege onaangekondigde werkzaamheden staan de Vuur-treinen echter al een tijdje stil.

Dat zorgt direct voor langere wachtrijen, omdat slechts één van de twee banen operationeel is. Het probleem ontstond in de laatste week van mei. De Efteling weet nog niet wanneer de attractie weer op volle capaciteit zal draaien. Volgens een woordvoerder is sprake van "ongepland onderhoud aan de Vuur-baan".

Op foto's is te zien dat een deel van de constructie is afgezet met rood-wit lint. Wat er precies moet gebeuren, is niet duidelijk. De voorlichter kan nog geen verwachting uitspreken over een heropeningsdatum van de Vuur-kant. Tot die tijd is de Water-variant wel open, net als in februari.

Verstevigen
Het is voor de tweede keer in relatief korte tijd dat de Efteling een achtbaan moet sluiten vanwege onaangekondigd onderhoud. Een tijdje geleden was dive coaster Baron 1898 al bijna zes weken buiten gebruik vanwege problemen met de fundering. De attractie kon half april heropend worden na het verstevigen van een steunpilaar.



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