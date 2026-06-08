Efteling

Ingrijpend bouwproject in de Efteling: een kijkje in de showarena van Raveleijn

In de arena van de Efteling-show Raveleijn vinden zeer ingrijpende werkzaamheden plaats. Dat is te zien op een stiekeme foto, gemaakt vanuit het gelijknamige kantorencomplex voor Efteling-personeel. Kantoormedewerkers kijken vanaf hun werkplek uit over de bouwplaats.

Hoewel het glas het beeld iets vervormt, is op een foto vrij goed te zien wat er momenteel in de arena gebeurt. Het oude decor van de voorstelling lijkt volledig verwijderd te zijn: de voormalige stadspoort is nergens meer te bekennen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de mechanische draak Draconicon en de verrijdbare toren waar gravin Halina op verscheen.

Wel is de kelder zichtbaar, via een gigantisch gat in de grond. Daar wordt gewerkt aan een nieuwe constructie. De Efteling heeft nog niet bekendgemaakt hoe het decor er precies uit komt te zien. Wel waren op een ontwerp uit augustus vorig jaar verschillende tenten te zien.



Verhaallijn

Producent Puy du Fou uit Frankrijk staat bekend om grote, bewegende decorstukken en elementen die kunnen verschijnen en verdwijnen. Wellicht is daar bij de nieuwe Raveleijn-voorstelling ook voor gekozen. De stuntshow, met naast een nieuw decor ook een andere verhaallijn, moet eind dit jaar in première gaan.



