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Europa-Park Resort

Europa-Park vindt originele bestemming voor dode boom: het is voortaan een kabouterhuisje

Vandaag, 12.44 uur

FOTO'S Wat doe je als een grote boom het loodje legt? In het Duitse attractiepark Europa-Park verdween een dode boom niet in de versnipperaar. De stam kreeg dit seizoen een tweede leven als sprookjesachtig kabouterhuisje. Bezoekers passeren voortaan een deurtje waar een leprechaun lijkt te wonen: een kabouter uit de Ierse folklore.

Voor het project werkte het pretparkresort in Zuid-Duitsland samen met het Nederlandse bedrijf Van Heemskerk Decor, eigendom van Arjan van Heemskerk. "In het Ierse gedeelte van Europa-Park hebben we een oude, dode boom omgetoverd tot een uniek thematisch element", meldt de firma op LinkedIn.

"In plaats van het natuurlijke karakter te vernietigen, heeft Europa-Park met ons samengewerkt om het te versterken: wie had gedacht dat een boom de perfecte plek kon zijn voor een Guinness op kabouterniveau?" Er verscheen een kleine pub met onder meer een uithangbord en een schoorsteen.

Achtbaan
"Natuurlijke texturen zijn in balans gebracht met ambachtelijke toevoegingen om de ruimte meer Ierse charme te geven", laat de decorbouwer weten. Ierland is één van de Europese themagebieden van Europa-Park. Bezoekers treffen er kinderattracties aan als draaiend schommelschip Dancing Dingie en achtbaan Ba-a-a-Express.







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