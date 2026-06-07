Disneyland Paris

Disneyland Paris legt attractie stil voor Mike uit Stranger Things

FOTO'S Bezoekers van Disneyland Paris hebben vandaag wat langer geduld moeten hebben door de aanwezigheid van een beroemde Canadese acteur. Finn Wolfhard (23), bekend als Mike Wheeler uit de Netflix-hit Stranger Things, was in het Disney-resort. Toen hij twee ritjes wilde maken in Hyperspace Mountain, werd de rollercoaster even stilgelegd.

Op beelden op social media is te zien hoe Wolfhard met zijn gezelschap heeft plaatsgenomen in een verder lege trein van de Star Wars-achtbaan, nadat de groep via de uitgang naar binnen mocht. Volgens een Instagram-bericht verloor de beroemdheid zijn telefoon in de attractie.

De reacties onder de video zijn niet mals. "Wat moet het geweldig zijn om een jonge kerel helemaal alleen te zien zitten in een attractie waar jij al een uur en vijftien minuten op heb gewacht, nadat je met je vrouw en drie kinderen 500 euro betaalde voor een dagje uit", sneert iemand.



Ghostbusters

"Het is echt sneu om een hele attractie te blokkeren en andere mensen te laten wachten", vindt een ander. Wolfhard speelde ook in producties als It, It Chapter Two, Ghostbusters: Afterlife en Ghostbusters: Frozen Empire. Hij zal weinig moeite hebben om zich verstaanbaar te maken in Frankrijk: dankzij zijn roots spreekt de acteur een beetje Frans.







