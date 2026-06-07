Efteling

Video: technisch mankement zorgt voor trillende Trollenkoning in de Efteling

VIDEO De Trollenkoning in de Efteling trilt tegenwoordig af en toe alle kanten op. Door een technisch mankement kampt de bekende Sprookjesbos-bewoner regelmatig met een merkwaardige trilfunctie: bij bepaalde programma's schudt de trol hevig heen en weer, een beetje alsof hij parkinson heeft.

De gekromde, oude trol voorspelt sinds 1988 de toekomst van passerende Efteling-bezoekers. Dat doet hij aan de hand van hun horoscoop, in een nauwelijks verstaanbaar brabbeltaaltje. Na het aanwijzen van een sterrenbeeld wordt willekeurig één van drie varianten van zijn monoloog gekozen: positief, neutraal of negatief.

Het opvallende euvel komt niet bij alle programma's voor. Toch gebeurde het de afgelopen weken geregeld dat bezoekers de trol al trillend aan het werk zagen. Vermoedelijk moet er iets gerepareerd worden aan de bewegingstechniek. Ondanks de periodieke storingen is de Trollenkoning nog wel in bedrijf.