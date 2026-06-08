Efteling

Bizarre foto's, maar geen AI: man haalt enorme vis uit Efteling-vijver

FOTO'S De meeste mensen gaan naar de Efteling voor de attracties en de sfeer, maar er zijn ook personen die het Kaatsheuvelse attractiepark bezoeken om te vissen. Op Instagram verschenen bizarre foto's van een man die een flinke snoek uit een Efteling-vijver heeft gevist. Van een gemanipuleerd AI-beeld is geen sprake: er hebben echt mensen gevist in de Efteling.

Op de beelden poseert ene Ryan bij achtbaan Baron 1898, aan de rand van de Siervijver waar de bootjes van de Gondoletta voorbijkomen. In zijn handen heeft hij een enorme vis. "Als je de kans krijgt om te vissen in het grootste themapark van Nederland, zeg je gewoon ja", luidt het bijschrift.

De plaatjes zijn afkomstig van het account Ryan's Fishing Adventures. Op de achtergrond prijkt de herkenbare schachttoren van de populaire achtbaan. De visser ging niet stiekem te werk. Sterker nog: hij was in de Efteling op uitnodiging, als onderdeel van een activiteit van de officiële personeelsvereniging.



Duurzaamheidsambities

De visavond vond plaats op woensdag 27 mei. "Daarbij konden medewerkers en hun introducés vissen in de Gondoletta-vijver", bevestigt een voorlichter. De Efteling heeft het vissen dus zelfs aangemoedigd. Hoe strookt dat met de duurzaamheidsambities van het park? Daar heeft men intern inmiddels ook over nagedacht.



"Deze activiteit wordt al jaren georganiseerd door de personeelsvereniging, maar eerder is al besloten dat dit de laatste keer zal zijn", vult de woordvoerder aan. De visser in kwestie had dus geluk: in het vervolg krijgen hengelaars geen kans meer om een snoek uit de Efteling-wateren te trekken.







