Efteling

Video: fan (14) bouwt scène uit Efteling-attractie Symbolica thuis na

VIDEO Een 14-jarige Efteling-fan heeft thuis een opvallend gedetailleerd tafereel uit de attractie Symbolica nagebouwd. Noah Valkenburg maakte een miniatuurversie van het Observatorium uit de bekende darkride, compleet met bewegende figuren, lampjes, rook en een draaiend planetarium.

Achter twee deuren, met daarboven een sierlijk zwaanornament dat we kennen van de entree van het Paleis der Fantasie, gaat een ronde scène schuil. Daarin staan Grootmagister Almar en Pardoes. Beide mini-animatronics bewegen met kleine motortjes.

Noah werkte zeven maanden aan het project, vertelt hij aan Looopings. Hij wilde het bouwwerk vandaag, 7 juni, af hebben vanwege het sprookjesgetal zeven. De muren, vloer, kelder en ingang zijn van hout. De koepel bestaat uit 3D-geprinte platen met papier-maché.



Klei

Ook de figuren en decorstukken zijn grotendeels 3D-geprint. Daarna werkte de tiener ze af met klei. De armen van Almar en Pardoes bewegen met een soort krukastechniek. Bij Almar draait ook de staf mee. In de koepel zijn sterrenbeelden aangebracht met onzichtbare uv-verf.



Zodra Pardoes zijn spreuk "Illumina Fantasia" uitspreekt, verschijnt het patroon met behulp van blacklight. Onder het tafereel zit een weggewerkte kelder met kabels en motortjes. Rotsen van purschuim houden de techniek uit beeld.



Fantasievaarders

Het echte Observatorium is de eerste grote scène die bezoekers tegenkomen tijdens een ritje in Symbolica. Ze rijden door de werkplaats van Almar, waar Pardoes de Fantasievaarders betovert. De trackless darkride opende in 2017 als jubileumattractie van het Kaatsheuvelse themapark.