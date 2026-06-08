Familiepark Drievliet

Deze Drievliet-attractie is na ruim een maand weer operationeel

Drievliet heeft een klassieke attractie opnieuw in gebruik kunnen nemen. De Kwal, een zogeheten enterprise uit 1998, was de afgelopen weken dicht vanwege een storing in het hydraulische systeem. Enkele onderdelen moesten vervangen worden.

Zo is het kleppenblok vernieuwd. "Het vinden van de juiste onderdelen nam helaas meer tijd in beslag dan gehoopt", meldt een voorlichter van het Haagse familiepretpark aan Looopings. Inmiddels is de installatie achter de rug en draait De Kwal weer.

Dat betekent goed nieuws voor schoolreiskinderen en andere waaghalzen die de komende tijd naar Drievliet komen, benadrukt de woordvoerder. Zij moesten de thrillride sinds half april missen.



Geen veiligheidsbeugels

Een enterprise is een rad met gondels dat razendsnel gaat draaien en vervolgens omhoog wordt gelift, waardoor de inzittenden over de kop gaan. Door de middelpuntvliedende kracht zijn er geen veiligheidsbeugels nodig.



De versie in Drievliet komt uit de fabriek van de Duitse firma Huss. Vergelijkbare attracties staan in Avonturenpark Hellendoorn en Walibi Holland. Attractiepark Slagharen heeft een variant van een andere leverancier.