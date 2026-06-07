Efteling

Kabelbreuk houdt Vliegende Fakir aan de grond: bekend Efteling-sprookje buiten gebruik

De Vliegende Fakir in het Sprookjesbos van de Efteling vliegt voorlopig niet. Bij het beroemde tafereel zijn de kabels tussen de twee Perzische paleistorens gebroken. Die worden normaal gesproken gebruikt om het vliegende tapijt heen en weer te laten zweven.

Een foto op social media laat zien hoe de onderdelen naar beneden bungelen. Op de afbeelding hangen de kabels los langs de gevel. Ze zullen opnieuw bevestigd moeten worden. Het zorgt voor een ongebruikelijk beeld: van vliegen komt voorlopig weinig terecht.

De Vliegende Fakir is sinds 1958 onderdeel van het Sprookjesbos. Het tafereel werd ontworpen door Anton Pieck, de techniek kwam van Peter Reijnders. Juist de vliegbeweging maakte het sprookje destijds bijzonder. Reijnders zocht jarenlang naar een manier om een tapijt geloofwaardig door de lucht te laten vliegen.



Patroon

Uiteindelijk koos hij voor een systeem met kabels, die grotendeels aan het zicht worden onttrokken door het patroon op de muur tussen de torens. Het tapijt legt tijdens elke oversteek een afstand van ongeveer 30 meter af. In de loop der jaren zijn verschillende onderdelen vernieuwd, maar het basisprincipe bleef behouden.



