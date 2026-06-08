Natura Artis Magistra

Oudste aquarium van Nederland gaat na jaren weer open: voorproefje op vernieuwingen

FOTO'S Het aquarium van Artis gaat deze week eindelijk weer open, na ruim vijf jaar restaureren. Bezoekers kunnen vanaf zaterdag 13 juni opnieuw een kijkje nemen in het monumentale gebouw uit 1882, dat de afgelopen periode van top tot teen is verbouwd. Vandaag, op Wereldoceanendag, krijgen journalisten alvast een voorproefje van wat er achter de deuren schuilgaat.

Het vernieuwde aquarium in de Amsterdamse dierentuin draait niet alleen om vissen en ander onderwaterleven: er kwam ook een tentoonstelling die vertelt over water als bron van al het leven. Bezoekers wandelen langs aquaria met zoet- en zoutwaterdieren, maar ook door ruimtes met interactieve installaties, kunstwerken en historische techniek.

Eén van de opvallendste veranderingen is dat ongeveer 90 procent van het gebouw publiek toegankelijk is geworden. Voorheen bleef een groot deel verborgen voor bezoekers. Nu maken ook de historische catacomben deel uit van de wandelroute. Daar bevindt zich het gerestaureerde Lloyd-filtersysteem, een waterzuiveringssysteem uit de negentiende eeuw dat nog altijd functioneert.



Schade

Het oudste aquarium van het land sloot begin 2021 voor een grootschalige restauratie. Door ruim 140 jaar gebruik van zout water was het gebouw ernstig aangetast. Muren, plafonds en constructiedelen liepen schade op. Tijdens de werkzaamheden werden historische onderdelen hersteld en moderne technieken toegevoegd.



Zo kreeg het gebouw onder meer isolatieglas, vloerverwarming en 118 zonnepanelen. In het aquarium toont men ongeveer 250 diersoorten, waaronder haaien, roggen, garnalen, zeesterren, kreeften, zee-egels, kikkers en salamanders. In totaal stroomt er ongeveer 1 miljoen liter water door het gebouw, waarvan 60 procent zeewater en 40 procent zoet water.



Amsterdamse gracht

Ruimtes staan in het teken van thema's als de Amazone, de Rijn, koraalriffen, visserij en de rol van oceanen bij het reguleren van het klimaat. Ook keerde de bekende Amsterdamse gracht terug. De restauratie en vernieuwing vergden een investering van ongeveer 50 miljoen euro. Daarmee gaat het om de grootste restauratie in de geschiedenis van het dierenpark.



De heropening wordt gevierd met een opvallende actie: wie zich heeft aangemeld om op zaterdag 13 juni met een duikbril op naar de dierentuin te komen, mag gratis naar binnen. Alle beschikbare tijdslots waren anderhalf uur na de aankondiging al volledig volgeboekt.



































































































