Walibi Belgium

The Last Full Moon: speciale afscheidssouvenirs Walibi Belgium vliegen de winkel uit

FOTO'S Walibi Belgium grijpt het afscheid van houten achtbaan Loup-Garou aan voor het uitbrengen van een speciale souvenirlijn. Afgelopen weekend introduceerde het Belgische pretpark verschillende producten om het naderende einde van de rollercoaster kracht bij te zetten. De items hebben uiteraard een weerwolfthema.

Loup-Garou is immers Frans voor Weerwolf. Er kwamen onder meer T-shirts en hoodies met een afbeelding van een weerwolf, ontworpen door Kenan Lermusiaux. Het personage staat bovenop de liftheuvel van de attractie, uiteraard bij volle maan.

"The Last Full Moon", staat erbij, net als het logo van de achtbaan, het Walibi-logo, het openingsjaar en het sluitingsjaar. Op de trui is het design rood, voor het shirt werd een blauwe variant gekozen. Verder zorgde Walibi voor een ingelijste poster.



Medaillon

Ook kwamen er pins en petten met het Loup-Garou-symbool: een medaillon met de letters L en G. Wie geïnteresseerd is, zal even geduld moeten hebben. De eerste voorraad was zaterdag bijna direct uitverkocht, bevestigt een woordvoerster aan Looopings.



"We hadden veel interesse verwacht, maar de vraag bleek nog groter dan voorzien", laat de voorlichtster weten. Ze heeft ook goed nieuws voor fans, want naar verwachting liggen de artikelen begin juli weer in de Walibi-winkels. Loup-Garou is open tot begin 2027. In 2028 moet de vervanger opengaan: een sensationele hybrid coaster van de Amerikaanse bouwer Rocky Mountain Construction.











