Efteling

Waarom parkeren Efteling-bezoekers zo? 'Aso van de week'

Voor sommige bezoekers van de Efteling is het parkeren van een auto al een hele opgave. Regelmatig duiken beelden waaruit blijkt dat bestuurders het niet zo nauw nemen met de parkeervakken. Dit weekend was het opnieuw raak, blijkt uit foto's die op X verschenen.

Daarop is te zien hoe een zilvergrijze Opel grotendeels op de rijbaan is gezet. Andere automobilisten kunnen de wagen nog wel passeren doordat de tegenoverliggende parkeervakken leeg zijn, maar als daar auto's hadden gestaan, zou de doorgang volledig zijn geblokkeerd.

De fotograaf roept de bestuurder online uit tot "nieuwe aso van de week". "Parkeren kun je leren", vult hij aan. Ook andere gebruikers zijn kritisch. "Als mensen zo parkeren dan een wielklem door Efteling-personeel die na betaling van 100 euro wordt vrijgegeven", suggereert iemand.



Belachelijk

"Behoorlijk irritant, dit soort taferelen", klinkt het ook. "Belachelijk", verzucht een ander. "Dat mensen dit zelf ook niet snappen als ze weglopen van hun geparkeerde auto." Parkeren bij de Efteling kost 15 euro per dag. Abonnementhouders krijgen korting op dat tarief.



