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Dino kopen? Voor een paar duizend euro heb je een brullend monster in de tuin

FOTO'S Je eigen dinopretpark beginnen was nog nooit zo makkelijk. Op een veilingsite worden meerdere grote dino-animatronics aangeboden. Ze staan op een bedrijventerrein in het Friese Drachten. Het gaat onder meer om een velociraptor, een ouranosaurus, een dilophosaurus, een triceratops, variërend in lengte van 3 tot 5 meter.

Er wordt 5000 tot 5500 euro voor gevraagd. Klapstukken zijn twee tyrannosaurus rexen van respectievelijk 7 en 12 meter. De dino's bewegen en maken geluid. Voor de eerste t rex wil men 6000 euro hebben. De grootste dinosaurus, die 1200 kilo heeft, heeft een startbod van 10.250 euro.

Volgens de aanbieder, de Vegter Trading Company, gaat het om ongebruikte exemplaren, rechtstreeks afkomstig uit de fabriek in China. Bieden kan dit weekend via de website van Troostwijk Auctions. Tijdens de ophaaldag is een vorkheftruck met chauffeur beschikbaar.







































