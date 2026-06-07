Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Walibi Belgium

Walibi pakt hardnekkig probleem aan: spectaculaire waterglijbaan krijgt een dak

Vandaag, 12.49 uurBeeld: Theme Park Science

Bezoekers van Aqualibi hoeven straks niet meer te vrezen voor een gesloten glijbaan bij koud of nat weer. Walibi Belgium gaat waterattractie Waikiki overkappen. Dat heeft de directie zaterdag bekendgemaakt tijdens een presentatie voor fans.

De werkzaamheden starten in oktober dit jaar. Walibi voert het project uit in samenwerking met de Canadese fabrikant ProSlide, de bouwer van de glijbaan. Door de nieuwe overkapping moet Waikiki ook tijdens de wintermaanden geopend kunnen blijven.

Waikiki opende eind 2023 als onderdeel van een grote uitbreiding van het Belgische zwemparadijs. In een bootje schieten bezoekers over een 18 meter hoge schans in de openlucht. Dat bleek niet altijd praktisch. Sinds de opening bleef Waikiki regelmatig dicht bij regenachtig of koud weer.

Comfort
Walibi liet eerder aan Looopings weten dat de sluitingen niet noodzakelijk waren voor de techniek van de attractie, maar bedoeld waren om het comfort van bezoekers te verbeteren. Met de komst van een dak moet daar een einde aan komen. Wanneer het project precies gereed zal zijn, is nog niet bekend.

Meer Walibi Belgium
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be