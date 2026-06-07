Walibi Belgium

Walibi pakt hardnekkig probleem aan: spectaculaire waterglijbaan krijgt een dak

Bezoekers van Aqualibi hoeven straks niet meer te vrezen voor een gesloten glijbaan bij koud of nat weer. Walibi Belgium gaat waterattractie Waikiki overkappen. Dat heeft de directie zaterdag bekendgemaakt tijdens een presentatie voor fans.

De werkzaamheden starten in oktober dit jaar. Walibi voert het project uit in samenwerking met de Canadese fabrikant ProSlide, de bouwer van de glijbaan. Door de nieuwe overkapping moet Waikiki ook tijdens de wintermaanden geopend kunnen blijven.

Waikiki opende eind 2023 als onderdeel van een grote uitbreiding van het Belgische zwemparadijs. In een bootje schieten bezoekers over een 18 meter hoge schans in de openlucht. Dat bleek niet altijd praktisch. Sinds de opening bleef Waikiki regelmatig dicht bij regenachtig of koud weer.



Comfort

Walibi liet eerder aan Looopings weten dat de sluitingen niet noodzakelijk waren voor de techniek van de attractie, maar bedoeld waren om het comfort van bezoekers te verbeteren. Met de komst van een dak moet daar een einde aan komen. Wanneer het project precies gereed zal zijn, is nog niet bekend.



