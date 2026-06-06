Walibi Belgium

Walibi Belgium sloopt iconische achtbaan Vampire na bijna dertig jaar

Walibi Belgium neemt na bijna dertig jaar afscheid van één van de bekendste achtbanen van het park. De hangende rollercoaster Vampire verdwijnt in 2027. Dat heeft Walibi vandaag bekendgemaakt tijdens een evenement voor fans.

Vampire blijft nog geopend tot oktober 2027. Daarna wordt de constructie afgebroken. Het park heeft nog niet bekendgemaakt wat er op de vrijgekomen locatie zal verschijnen. De attractie, geopend in april 1999, was destijds de tweede hangende achtbaan van België.

Bezoekers hangen met hun benen vrij onder de trein, terwijl ze door vijf inversies gaan. Vampire is een exemplaar van het type suspended looping coaster van de Nederlandse fabrikant Vekoma. De baan is ruim 33 meter hoog en 689 meter lang. Treinen bereiken een snelheid van ongeveer 80 kilometer per uur.



Six Flags

Een rit duurt ongeveer anderhalve minuut. Onderweg passeren inzittenden onder meer een roll over, een sidewinder en een dubbele in-line twist. Vampire maakte deel uit van een grotere investering kort na de overname van Walibi door het Amerikaanse Six Flags. In de loop der jaren werd de achtbaan berucht door de behoorlijk oncomfortabele ritjes.



Dat lot deelde de attractie met andere Vekoma-banen van hetzelfde type, waaronder de impopulaire Condor in Walibi Holland. Bij de Belgische uitvoering werden delen van de baan wel wat aangepast om de rit soepeler te maken dan bij het oorspronkelijke model.



Hybrid coaster

De sluiting van Vampire volgt op een andere grote verandering in Walibi Belgium. Even verderop wordt de houten achtbaan Loup-Garou volgend jaar omgebouwd tot een hybrid coaster van de Amerikaanse fabrikant Rocky Mountain Construction. Die nieuwe attractie opent in 2028, als onderdeel van het nieuwe themagebied Festival World.



