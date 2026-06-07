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Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Nog geen zicht op heropening van twee attracties in Slagharen

Vandaag, 13.17 uurBeeld: Leo Schut

FOTO'S Attractiepark Slagharen weet nog steeds niet wanneer twee populaire attracties opengaan. Bezoekers van het Overijsselse pretpark moeten al geruime tijd twee publiekstrekkers missen: de 40 meter hoge Free Fall en de octopusmolen El Torito. Wie een blik werpt op beide rides, ziet al snel dat de heropening nog wel even op zich laat wachten.

Bij El Torito ontbreekt de volledige constructie: het middenstuk, de armen en de gondels zijn verwijderd, waardoor alleen een gat in de grond overbleef. Daar liggen wat losse onderdelen als planken en kabels omheen. Bij de freefall tower is de gondel incompleet. De zitjes zijn nergens te bekennen.

De Free Fall is dit seizoen nog niet operationeel geweest. El Torito is zelfs al sinds augustus vorig jaar dicht. Op informatieborden meldt Slagharen dat de vertraging wordt veroorzaakt door lange levertijden van benodigde onderdelen. Eerder dit jaar werd ponybaan Jumping Horse al definitief gesloten.

Sky Sifter
Langdurige sluitingen zijn in Slagharen niet altijd een goed teken. Vorig jaar stond The Eagle maandenlang stil. Uiteindelijk besloot het park de attractie af te breken. Op dezelfde plek opende laatst de nieuwe thrillride Sky Sifter, een 30 meter hoge looping-frisbee. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat El Torito of Free Fall hetzelfde lot wacht.



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