Walibi Holland

Walibi Holland heeft Blast wéér afgebroken voor onderhoud, maar attractie is volgens de directie nog niet afgeschreven

FOTO'S Hoelang blijft Walibi Holland nog aansukkelen met de attractie Blast? De 26 jaar oude thrillride werd deze week wéér deels afgebroken voor werkzaamheden, terwijl Blast onlangs nog bijna een jaar dicht was voor onderhoud. De zogeheten top spin - een schommelende bank die over de kop gaat - bleef al dicht tussen mei 2025 en april 2026.

Ook in de jaren daarvoor kwam het veelvuldig voor dat Walibi de attractie moest missen vanwege onaangekondigde opknapbeurten en noodreparaties. Na een ingrijpende klus kon de bank bij de seizoensstart weer in gebruik genomen worden. Lang hebben Walibi-bezoekers er niet van kunnen genieten: twee maanden later is de machine opnieuw kaduuk.

De arm die vorig jaar werd verwijderd, is nu wederom weg. Is Blast niet gewoon volledig versleten? Veel pretparken met vergelijkbare apparaten hebben de afgelopen jaren al afscheid genomen van hun top spin. Onderhoud plegen wordt steeds lastiger en kostbaarder, terwijl de populariteit is afgenomen en ritjes niet altijd even comfortabel zijn.



Lange reparatietijd

Walibi wil vooralsnog niets van weten van een afscheid. "Blast is zeker niet op", vertelt directrice Mascha Taminiau aan Looopings. "Het is wel een heel gevoelige attractie die geregeld problemen oplevert en elke keer een lange reparatietijd nodig heeft."



Wat is er nu aan de hand? "Deze keer is er tijdens het winteronderhoud een onderdeel vervangen dat nu weer niet goed functioneert en dus opnieuw vervangen moet worden", aldus Taminiau. Het element in kwestie is overgebracht naar Solidum Revisie, de Overijsselse firma die Blast vorig jaar ook al onder handen nam.



Walibi-website

Vorige keer namen de werkzaamheden zo'n elf maanden in beslag. Walibi hoopt uiteraard dat de attractie dit keer sneller weer up and running zal zijn. De sluiting wordt vermeld op de onderhoudspagina op de officiële Walibi-website, waar men ook bijhoudt welke attracties gesloten zijn in verband met personeelstekorten.











