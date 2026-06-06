Parc Astérix Paris

Van circus naar Cleopatra: Parc Astérix opent vernieuwd buffetrestaurant

FOTO'S Bezoekers van Parc Astérix kunnen sinds dit weekend terecht in een volledig vernieuwd restaurant. De voormalige eetgelegenheid Le Restaurant du Cirque is heropend onder de naam Les Comptoirs d’Épidemaïs, met een nieuw Egyptisch thema en een andere menukaart.

De eetgelegenheid ligt in het Egyptische deel van het Franse pretpark. Waar het buffetrestaurant voorheen een circusthema had, staat nu de sfeer van het oude Egypte centraal. Dat is terug te zien in de inrichting. De grote tent kreeg een donkerblauw plafond, tientallen hangende lantaarns en een reusachtige maansikkel.

Decorstukken verwijzen naar de wereld van Cleopatra. Boven de uitgiftepunten hangen kleurrijke panelen met personages uit de Asterix-strips. De gerechten zijn voortaan geïnspireerd op het Midden-Oosten. Op de officiële website spreekt Parc Astérix over "oosterse en gevarieerde smaken".



Vast bedrag

Het concept bleef verder hetzelfde: bezoekers kunnen bij Les Comptoirs d’Épidemaïs onbeperkt eten voor een vast bedrag: 37,20 euro voor volwassenen en 12,50 euro voor kinderen tot en met 11 jaar.



De vernieuwing maakt deel uit van een opknapbeurt van het Egyptische themagebied. Eerder kregen ook waterattractie La Descente du Nil, voorheen L'Oxygénarium, en zweefmolen L'Envol d'Ibis, voorheen Les Chaises Volantes, een nieuwe uitstraling.



































