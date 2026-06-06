Leveranciers

Oprichter en eigenaar van bekende attractiebouwer overleden bij vliegtuigongeluk

De oprichter en eigenaar van een bekende Europese attractiebouwer is omgekomen bij een vliegtuigongeluk in Kroatië. Ondernemer Walter Pondorfer van fabrikant Funtime zat donderdag in een klein vliegtuig dat neerstortte bij Medulin, op het schiereiland Istrië. Ook drie andere Oostenrijkers kwamen om het leven.

Pondorfer was een bekende naam in de Europese attractiebranche. Zijn bedrijf Funtime, gevestigd in Dölsach in Tirol, werd in de jaren negentig opgericht. De fabrikant maakte naam met hoge thrillrides, waaronder freefall towers, sling shots en starflyers. Attracties van Funtime staan in pretparken en op kermissen over de hele wereld.

In de Weense Prater werden na het bekend worden van zijn overlijden meerdere attracties stilgelegd. Daar exploiteert de familie van Pondorfer verschillende attracties, waaronder Tornado en de 117 meter hoge Praterturm. Die starflyer was bij de opening in 2010 de hoogste zweefmolen ter wereld. Ook de vrijevaltoren in Prater komt uit de koker van Funtime.



Spiraal

Het vliegtuig van de zakenman was opgestegen vanaf Oost-Tirol. Ooggetuigen melden dat het toestel tijdens de landing plotseling in een spiraal terechtkwam en daarna tegen de grond sloeg. Er werd geen brand of explosie gezien. De Kroatische onderzoeksdienst onderzoekt de precieze toedracht.



Funtime wordt ook in pretparken in de Benelux vertegenwoordigd. Voorbeelden zijn ROX-Flyer in Plopsaland Belgium, de Mega Mindy Flyer in Plopsa Coo en de Sky Diver in Walibi Holland. Wereldwijd leverde het bedrijf attracties aan onder meer de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Saudi-Arabië en Dubai.



Schadevergoeding

De firma kwam recent negatief in het nieuws door een dodelijk ongeluk met de Orlando Free Fall in de Amerikaanse staat Florida. Een 14-jarige jongen viel in 2022 uit een 130 meter hoge vrijevaltoren van Funtime. Later kende een Amerikaanse rechter de nabestaanden een schadevergoeding toe van 310 miljoen dollar. Funtime erkende geen aansprakelijkheid.