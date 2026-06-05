Duinrell

Nieuwe blikvanger in Duinrell moet uitgroeien tot iconisch fotopunt

VIDEO Duinrell heeft een nieuwe blikvanger. Bezoekers kunnen vanaf nu op de foto met gigantische felrode letters die samen de naam van het Wassenaarse pretparkresort vormen. Ze zijn opgesteld op het wandelpad tussen waterbaan Splash en frisbee Mad Mill, achteraan het park.

Duinrell verwacht dat de in het oog springende letters binnen no-time zullen uitgroeien tot een iconisch fotopunt, waar menig bezoeker bij zal poseren. In een filmpje op social media wordt getoond hoe de onderdelen zijn gemonteerd.

Een woordvoerder vertelt aan Looopings dat de wens om een dergelijke fotolocatie te realiseren er al jaren lag. "Alleen vonden we nooit een goede leverancier om dit te doen", luidt de uitleg. Die is uiteindelijk toch gevonden, in Wassenaar zelf.



Heel leuk

Het gaat om de firma Bos Las- en Metaalwerken. "Dit bedrijf heeft het voor elkaar gekregen om het te maken." De voorlichter noemt het "heel leuk" om voor het project samen te werken met een lokale ondernemer. "Ze zijn erin geslaagd om écht iets neer te zetten."