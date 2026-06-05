Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland zoekt honderden figuranten voor film in nieuw flying theater

Plopsaland Belgium werkt aan de film die gaat draaien in het nieuwe flying theater van het Vlaamse pretpark: de zogeheten Vliegende Cinema. Deze maand worden opnieuw opnames gemaakt voor de attractie, die in 2027 moet openen. Daarvoor worden honderden figuranten opgetrommeld.

Uit een oproep blijkt dat op vrijdag 26 of dinsdag 30 juni een nieuwe scène wordt opgenomen in Plopsaland in De Panne. De uiteindelijke draaidag hangt af van de weersomstandigheden. De productie zoekt ongeveer 150 volwassenen en 150 kinderen om het park tijdens de opnames extra levendig te laten ogen.

De scène moet een vlucht boven Plopsaland bij zonsondergang voorstellen. "We vliegen zoals Maya de Bij over Plopsaland en zien een bruisend pretpark bij zonsondergang", staat in de aanmelding voor figuranten. De deelnemers worden verspreid over verschillende zones in het park geplaatst.



Aanmelden

Als vergoeding ontvangen ze een gratis entreeticket ter waarde van 56 euro, dat nog twee jaar geldig blijft. Aanmelden kan tot zondag 7 juni via de Belgische firma Epic Films, die samen met de Nederlandse partij Pegasus Films de productie op zich neemt. Het is niet de eerste keer dat Plopsaland opnames maakt voor de film. In oktober vorig jaar werd al gefilmd in Plopsaland Ardennes, het voormalige Plopsa Coo.



Eerder bevestigde Plopsa dat de film voor de Vliegende Cinema grotendeels gebaseerd is op een bestaande productie. Men gebruikt de film uit het flying theater van Europa-Park: Voletarium, maar wel met enkele aanpassingen. Zo krijgt Maya de Bij een rol in de film en wordt de slotsequentie opnieuw opgenomen.



Gespecialiseerde drone

Voor de nieuwe draaidagen worden ook vijf tot tien studenten gezocht voor opnameleiding en figurantenbegeleiding. Zij helpen onder meer met het filmklaar maken van het park en het begeleiden van bezoekers tijdens de opnames. Een gespecialiseerde drone zal tijdens de opnames over, onder en naast attracties vliegen.



De Vliegende Cinema maakt deel uit van Plopsaland Plaza, een project van 25 miljoen euro bij de ingang van het park. Naast het flying theater komen daar ook een restaurant, een bowlingbaan en een nieuw station voor de Plopsa Express.